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ФСБ обвинила 18-летнего студента из Томска в работе на украинских хакеров

19:46 • 16.01.2024

ФСБ обвинила студента из Томска в работе на украинских хакеров. Об этом сообщают «Сибирь.Реалии» и Astra

Как отмечает Astra, речь идет об учащемся Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. По версии следствия, он выполнял задания украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad. Поводом для его преследования стала серия хакерских атак на ресурсы томской администрации и НИИ Томского политехнического университета, утверждает телеграм-канал. 

«Сибирь.Реалии» называет полное имя и возраст студента. По информации издания, это 18-летний Сеймур Исрафилов. В 2023 году он окончил Русскую классическую гимназию в Томске и подал документы на платное отделения Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники на факультет системного анализа и управления. 

В октябре 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Томске хакера, который якобы совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах Украины. ТАСС писал, что на него завели уголовное дело о госизмене (статья 275 УК). 

Ранее «Сибирь.Реалии» подсчитали, что за 2023 год в суды поступило по меньшей мере 88 уголовных дел о госизмене и шпионаже, а фигурантами таких дел стали 148 человек. Издание называет это историческим рекордом.

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