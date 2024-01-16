Эмигрантам сложно воспитывать детей на Западе из-за «общих туалетов для мальчиков и девочек», поэтому они возвращаются в Россию — Путин

Владимир Путин сообщил, что эмигрантам сложно воспитывать детей на Западе из-за «общих туалетов для мальчиков и девочек», поэтому они возвращаются в Россию. Он сказал об этом на форуме «Малая Родина — сила России».

«Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало бытовой, обыденной вещью. Те, кто когда-то уехал по разным соображениям, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — сказал Путин.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов назвал борьбу с «гендерно-нейтральными туалетами» в украинских школах отстаиванием российских ценностей. Об этом он заявил на встрече с ранеными российскими солдатами в одном из госпиталей.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов по итогам встречи.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.