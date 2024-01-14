Глава Петербурга назвал борьбу с «гендерно-нейтральными туалетами» в украинских школах отстаиванием российских ценностей

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что тем, кто видел «гендерно-нейтральные туалеты» в украинских школах, не нужно объяснять, за что воюет Россия. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

В публикации говорится о посещении Бегловым госпиталя с ранеными российскими солдатами.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов.

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Также глава Петербурга пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы военные «при желании могли обсудить с ними старт спортивной карьеры».

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