В Воркуте произошла авария в шахте. Есть погибший

В Воркуте частично затопило шахту «Заполярная». Об этом сообщили в МЧС республики Коми.

По данным ведомства, на глубине около 600 метров произошел прорыв грунтовых вод. В этот момент в шахте находилась смена из 60 человек, трое из которых работали на аварийном участке.

«Один эвакуированный в госпитализации не нуждается, один пострадал, с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Шахта «Заполярная» работает с 1949 года, принадлежит компании «ВоркутаУголь». В шахте добывают уголь, работы проводятся на глубине до 855 метров.

Читать еще Восемь лет назад американка спланировала убийство матери, чтобы спастись от абьюза Она вышла из тюрьмы знаменитостью с миллионами подписчиков

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.