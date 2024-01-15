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В Воркуте произошла авария в шахте. Есть погибший

10:10 • 15.01.2024

В Воркуте частично затопило шахту «Заполярная». Об этом сообщили в МЧС республики Коми.

По данным ведомства, на глубине около 600 метров произошел прорыв грунтовых вод. В этот момент в шахте находилась смена из 60 человек, трое из которых работали на аварийном участке.

«Один эвакуированный в госпитализации не нуждается, один пострадал, с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Шахта «Заполярная» работает с 1949 года, принадлежит компании «ВоркутаУголь». В шахте добывают уголь, работы проводятся на глубине до 855 метров.

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