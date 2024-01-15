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В Таиланде отменили два концерта Максима Галкина

13:59 • 15.01.2024

Концерты Максима Галкина на курортах Пхукет и Паттайя в Таиланде отменены, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии. Продажи билетов на них приостановлены. 

Концерты Галкина с программой «Прекрасное недалеко» должны пройти 24 и 26 января. Сейчас на официальном сайте анонсы этих концертов отсутствуют. Цена билетов на концерты в Таиланде составляла от 8,5 до 16 тысяч рублей. 

12 января в Таиланде в этих же городах сообщалось об отмене концертов Руслана Белого. Организаторы заявили, что это произошло по независящим от них причинам. Белый должен был выступить в Паттайе и на Пхукете 7 и 9 января.

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