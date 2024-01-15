В Крымске женщина пожаловалась на билборд с рекламой «Ебидоеби» и президентских выборов на разных сторонах. Власти сняли баннер ресторана 

В Крымске Краснодарского края сняли баннер суши-ресторана «Ебидоеби» после жалоб местных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Крымского района.

Там рассказали, что баннер убрали еще 11 января, и что больше рекламы этого заведения в городе нет.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое возмущенной женщиной. В кадре она показала, что с одной стороны билборда был расположен баннер «Ебидоеби» со словами: «Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли» — речь шла о сете суши с таким названием. С другой стороны была информация о предстоящих президентских выборах.

Женщина назвала это «нравственным беспределом» и «дискредитацией власти».

Источник в мэрии рассказал «Газете.ру» и телеграм-каналу «Подъем», что снявшая видео женщина — предпринимательница из Абинска, которая тоже торгует суши. Он предположил, что она сделала это в рамках борьбы с конкурентами. Собеседник «Подъема» в администрации города заявлял, что убирать баннер «Ебидоеби» не планируется.

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