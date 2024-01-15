В Израиле двое палестинцев совершили теракт 

В израильском городе Раанана двое палестинцев совершили теракт. Один из них с ножом напал на женщину, а после они на трех автомобилях наехали на людей в трех разных местах города. В результате атаки погибла женщина, еще по меньшей мере 17 человек пострадали, пишут The Times of Israel и Haaretz

Обоих нападавших уже задержали и допросили. Начальник центрального округа полиции Ави Биттон рассказал, что палестинцы находились в стране нелегально и работали в промышленной зоне города.

«Это была очень серьезная террористическая атака», — сказал Биттон. По его словам, полиция не исключает, что к атаке могут быть причастны и другие лица.

Haaretz добавляет, что как минимум три человека, пострадавших в результате атаки, находятся в тяжелом состоянии. Издание пишет, что палестинский рабочий из города Бани-Наим протаранил мирных жителей тремя разными автомобилями. По данным Haaretz, полиция задержала и племянника нападавшего, который тоже находился в стране нелегально.

Jerusalem Post уточняет, что нападавшие — 44-летний Мухаммад Зайдат и 24-летний Ахмед Зайдат.

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