В Башкортостане тысячи людей вышли в поддержку активиста и потребовали отставки главы региона. Это самый массовый протест в России с начала войны

В Башкортостане около пяти тысяч человек пришли к зданию Баймакского районного суда, где проходит процесс по делу защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Куштау Байрам». Активиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды во время выступления на сходе граждан в апреле 2023 года. Дело против него завели просьбе главы республики Радия Хабирова.

«Куштау Байрам» пишет, что около двух с половиной тысяч человек собрались на улице перед судом, а еще столько же находились в автомобилях поблизости от здания. Люди скандировали лозунги на башкирском языке. Один из них переводится как «мы — черный народ». Это выражение также можно перевести как «мы — простой народ». Телеграм-канал отмечает, что именно это высказывание легло в основу обвинения против Алсынова.

Кроме того, участники акции в поддержку активиста потребовали отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

Уголовное против Алсынова возбудили 18 августа 2023 года. По версии следствия, в конце апреля на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе республики он выступил с речью на башкирском языке. В ней он якобы негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и армянах, а также «унизил их человеческое достоинство». «Агентство» пишет, что специалист Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, который подготовил лингвистическую экспертизу, написал, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"».

В понедельник в суде прошли прения сторон и Алсынов выступил с последним словом. Он не признает вину. Процесс закрыли для слушателей и прессы. Сторона обвинения запросила для активиста четыре года колонии-поселения. Приговор огласят 17 января.

Фаиль Алысымов — башкирский активист и бывший председатель национальной организации «Башкорт», которая выступала за суверенитет республики. С 2014 года ее активисты устраивали в республике различные акции протеста. Например, в 2017 году они провели несколько митингов в защиту башкирского языка. Тогда же они требовали отставки прошлого главы республики Рустэма Хамитова. Также участники организации защищали гору Куштау, которую передали в разработку Башкирской содовой компании. В 2022 году «Башкорт» признали «экстремистской» организацией и ликвидировали.

Читать еще В Петербурге около суда застрелился пристав

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.