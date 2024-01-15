В Иране вынесли пятый по счету приговор в отношении лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади

Суд в Иране вынес пятый приговор правозащитнице Наргиз Мохаммади. Ее приговорили к 15 месяцам колонии по делу о распространении «пропаганды» против Исламской Республики, сообщает Associated Press.
Приговор был оглашен еще 19 декабря. Суд, кроме прочего, запретил правозащитнице выезжать за границу, заниматься политикой и пользоваться средствами связи в течение двух лет.
Также судья постановил перевести ее из тегеранской тюрьмы Эвин, где она сейчас отбывает срок в два с половиной года колонии за «пропаганду и клевету» против власти. Куда переведут Мохаммади, не сообщается.
На странице правозащитницы в инстаграме говорится, что это ее пятый приговор с 2021 года. Три из них связаны с деяниями, которые она якобы совершила в тюрьме. В совокупности Мохаммади приговорили к 12,3 годам заключения и 154 ударам плетьми.
В октябре правозащитнице присудили Нобелевскую премию мира за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».
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