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В Иране вынесли пятый по счету приговор в отношении лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади

20:23 • 15.01.2024

Суд в Иране вынес пятый приговор правозащитнице Наргиз Мохаммади. Ее приговорили к 15 месяцам колонии по делу о распространении «пропаганды» против Исламской Республики, сообщает Associated Press. 

Приговор был оглашен еще 19 декабря. Суд, кроме прочего, запретил правозащитнице выезжать за границу, заниматься политикой и пользоваться средствами связи в течение двух лет. 

Также судья постановил перевести ее из тегеранской тюрьмы Эвин, где она сейчас отбывает срок в два с половиной года колонии за «пропаганду и клевету» против власти. Куда переведут Мохаммади, не сообщается. 

На странице правозащитницы в инстаграме говорится, что это ее пятый приговор с 2021 года. Три из них связаны с деяниями, которые она якобы совершила в тюрьме. В совокупности Мохаммади приговорили к 12,3 годам заключения и 154 ударам плетьми. 

В октябре правозащитнице присудили Нобелевскую премию мира за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».  

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