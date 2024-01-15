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В Рио-де-Жанейро из-за наводнения погибли 11 человек

18:07 • 15.01.2024

Крупнейший город Бразилии Рио-де-Жанейро оказался под водой из-за наводнения, которое вызвали сильные дожди. Как сообщает издание O Globo, 11 человек погибли.

По меньшей мере 30 дорог в городе перекрыты, движение транспорта приостановлено из-за сильных потоков воды. Ливни также привели к перебоям в электроснабжении, оставив без света местную больницу. Власти объявили чрезвычайное положение и предупредили о риске оползней и сходов селевых потоков. Жителям рекомендуют не покидать дома до улучшения погоды. 

За последние сутки в городе выпало рекордное количество осадков — 259 миллиметров, сообщают власти города. Подобные природные бедствия уже приводили к трагедиям в Бразилии в 2022 году, когда оползни унесли жизни почти сотни человек, разрушив дома и инфраструктуру.

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