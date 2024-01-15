Дочь Путина получила сотни миллионов рублей за три года, будучи врачом-эндокринологом — команда Навального

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова учредила компанию «Номеко», работая в которой она за три года получила сотни миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании команды Алексея Навального.

По профессии Воронцова — врач-эндокринолог. Соратники оппозиционера выяснили, что она учредила компанию «Номеко» в 2019 году и стала членом совета ее директоров. На сайте организации говорится, что она занимается «созданием интерфейса взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями». По состоянию на 2022 год, в ней работали шесть человек.

В 2020 году выручка «Номеко» составила 840 миллионов рублей, из которых 600 миллионов были чистой прибылью. Воронцова получила 232 миллиона из этой суммы в качестве дивидендов. В 2021 году чистая прибыль компании выросла до 810 миллионов рублей, в 2022-м — до 855 миллионов.

Команда Навального сообщает, что зарплата дочери Путина в «Номеко» составляет 700 тысяч рублей в месяц. По подсчетам ФБК, если в 2021 и 2022 годах «Номеко» выплачивала дивиденды так же, как в 2020-м, то всего за три года работы в этой компании Воронцова получила около миллиарда рублей.

По их информации, единственный источник дохода «Номеко» — клиника «СОГАЗ Медицина». Среди ее владельцев был друг Путина Юрий Ковальчук. После начала войны в Украине «Номеко» выкупила эту клинику.

ФБК также рассказал, что муж Воронцовой Евгений Нагорный после встречи с ней начал работать в компании «Новатэк», которая принадлежит близкому к Путину миллиардеру Геннадию Тимченко. Там Нагорный стал зарабатывать около 760 тысяч рублей в месяц. В 2020 году он купил 230-метровый пентхаус в одном из самых дорогих ЖК Москвы около Третьяковской галереи. Соратники Навального оценивают стоимость этого жилья в 800 миллионов рублей.

В 2021 году журналисты «Радио Свобода» выяснили, что в клинике «СОГАЗ Медицина» лечились в том числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, предполагаемая любовница Путина Светлана Кривоногих и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. В 2020 году агентство Reuters писало, что в «СОГАЗе» также лечились наемники из ЧВК.

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