В Томске задержали учителя физкультуры по делу о домогательствах к ученику

В Томске задержали школьного учителя физкультуры по делу о домогательствах к несовершеннолетнему (часть 4 статьи 132 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Как пишет «Российская газета», ранее в полицию обратились родители 11-летнего школьника, который рассказал им о домогательствах со стороны учителя гимназии. Департамент образования Томска направил в учреждение комиссию, на основании заключений которой будут приняты решения в отношении его руководства.

Заместитель мэра Томска по соцполитике Константин Чубенко поручил проверить законность приема на работу сотрудников всех муниципальных образовательных учреждений.

Телеграм-канал Shot утверждает, что задержанный учитель — 56-летний мужчина, который в 1998 году был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По информации канала, пострадавший 11-летний школьник пожаловался родителям, что учитель с начала ноября по конец декабря 2023 года совершал с ним «странные действия».

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