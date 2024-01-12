Поддержать
Новости

В Томске задержали учителя физкультуры по делу о домогательствах к ученику

15:41 • 12.01.2024

В Томске задержали школьного учителя физкультуры по делу о домогательствах к несовершеннолетнему (часть 4 статьи 132 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. 

Как пишет «Российская газета», ранее в полицию обратились родители 11-летнего школьника, который рассказал им о домогательствах со стороны учителя гимназии. Департамент образования Томска направил в учреждение комиссию, на основании заключений которой будут приняты решения в отношении его руководства. 

Заместитель мэра Томска по соцполитике Константин Чубенко поручил проверить законность приема на работу сотрудников всех муниципальных образовательных учреждений. 

Телеграм-канал Shot утверждает, что задержанный учитель — 56-летний мужчина, который в 1998 году был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По информации канала, пострадавший 11-летний школьник пожаловался родителям, что учитель с начала ноября по конец декабря 2023 года совершал с ним «странные действия».  

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
NULL
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»