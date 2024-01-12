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Ростовчанина приговорили к восьми годам за покушение на «госизмену»

12:11 • 12.01.2024

Брянский областной суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Петра Колистратова к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на государственную измену (часть 3 статьи 30; статья 275 УК) и в покушении на незаконное пересечение российской государственной границы (часть 3 статьи 30; часть 1 статьи 322 УК), следует из пресс-релиза суда.

По версии следствия, Колистратов решил «перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины с целью участия в военных действиях» против российской армии.

Для этого, утверждали силовики, Колистратов переписывался с «украинскими вербовщиками» и разрабатывал маршрут для незаконного пересечения границы. В итоге мужчина приехал в Брянск, где купил надувную лодку. Оттуда он отправился Стародубский район и пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне ростовчанина задержали.

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