МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который уехал воевать на стороне Украины. Об этом со ссылкой на базу розыска сообщает «Медиазона».

По какой именно статье разыскивают Волобуева, не уточняется. В октябре 2023 года Минюст внес его в реестр «иноагентов».

В декабре того же года Волобуев написал в соцсетях, что уже почти год служит в Интернациональном легионе Украины. Как отмечает «Медиазона», в него входят в том числе «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России».

Волобуев родился в городе Ахтырка Сумской области. С 2000 по 2016 год он руководил пресс-службой «Газпрома» и был заместителем главы департамента информационной политики компании. Затем он перешел в Газпромбанк, где до 2022 года занимал пост вице-президента и курировал пиар промышленных активов.

Как отмечает «Медиазона», после начала войны в Украине Волобуев переехал в Киев и был уволен из Газпромбанка. Весной 2022 года он рассказывал изданию Telegraph о пропаже всех денег со своих счетов в кредитной организации.

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