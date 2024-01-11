В Гааге начали рассматривать иск ЮАР против Израиля о геноциде в секторе Газа

11 января в Международном суде ООН в Гааге начали рассматривать иск ЮАР против Израиля. Страну обвиняют в геноциде палестинцев во время войны в секторе Газа.

Делегация ЮАР в составе 20 человек утверждает, что действия Израиля превышают пределы необходимой самообороны и противоречат Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

«Действие и бездействие Израиля, на которые жалуется ЮАР, имеют признаки геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части населения Палестины, то есть против этнической и расовой группы», — сказано в исковом заявлении ЮАР. Оно содержит 84 страницы.

Делегация обвиняет Израиль в убийстве палестинцев, разрушении социальной инфраструктуры, намеренном обстреле убежищ, ограничении доступа к еде, воде и лекарствам.

ЮАР требует, чтобы Израиль предоставил доступ на территорию сектора Газа для проведения независимого расследования, позволил беженцам вернуться в свои дома, возобновил доступ палестинцев к гуманитарной помощи и гарантировал запрет на подстрекательства к геноциду со стороны граждан Израиля.

Сторона Израиля отрицает предъявленные обвинения. Она выступит на заседании 12 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выложил видео, где говорит, что ЦАХАЛ воюет против ХАМАС, а не народа Палестины.

— «Израиль не намерен оккупировать сектор Газа или депортировать оттуда гражданское население», — сказал он.

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