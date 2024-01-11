Суд приговорил краснодарца к полутора годам колонии из-за картинки с портретом Путина в виде пениса с георгиевской лентой

Первомайский районный суд Краснодара приговорил местного жителя Владимира Яроцкого к одному году и шести месяцам колонии общего режима по делу об осквернении символов воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК) из-за картинки с Путиным в виде пениса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд постановил, что 3 мая 2023 года Яроцкий опубликовал на своей странице во «Вконтакте» «изображение, на котором запечатлен мужской половой орган, с завязанным на нем символом воинской славы России — Георгиевской лентой». Мужчина признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Как пишет «ОВД-Инфо», Яроцкого осудили из-за картинки, на которой художник пишет портрет Путина с натуры, однако на холсте изображен половой член. И к Путину, и к члену прикреплена георгиевская лента в виде банта. Под изображением написано: «Умные люди видят, что Путин заживо хоронит Россию, а дураки уверены, что он ее спасает…». Страница Яроцкого во «Вконтакте» заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Информационно-аналитический центр «Сова» отмечает, что 17 июня 2023 года Яроцкого арестовали на пять суток из-за того, что он поставил на аватарку во «Вконтакте» логотип признанного в РФ террористическим легиона «Свобода России». Его обвинили в демонстрации символики запрещенной организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

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