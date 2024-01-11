Минюст удалил со своего сайта адреса четырех «иноагентов» после замечания юриста

Минюст удалил со своего сайта адреса четырех «иноагентов», обратил внимание проект «Первый отдел».

Речь идет о домашних адресах блогера Николая Соболева, активиста «Голоса» Сергей Пискунова, а также журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова. Ранее ведомство опубликовало их в документе «План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год».

Юрист «Первого отдела» Максим Оленичев отметил, что действия Минюста подпадают под статью о неприкосновенность частной жизни (137 УК). Если преступление совершается с использованием служебного положения, как в случае с Минюстом, ответственность может достигать четырех лет лишения свободы.

Также «Первый отдел» напомнил, какую информацию кабмин в 2022 году разрешил публиковать на сайте Минюста: ФИО, дату рождения, ИНН, СНИЛС, дата включения в реестр и основание для этого.

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