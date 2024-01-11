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Минобороны отчиталось об атаках беспилотников в нескольких регионах страны 

09:11 • 11.01.2024

Минобороны отчиталось об атаках беспилотников в нескольких регионах страны. Четыре дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей. Еще один — в Воронежской области. 

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы ПВО сбили два дрона в Каменском районе. Пострадавших, по его данным, нет. Телеграм-канал Shot добавляет, что ночью взрывы слышали в Каменске-Шахтинском.

В Калуге беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. «В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале. 

Об атаке украинского беспилотника утром 11 января также написал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он сообщил, что дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. По словам Гусева, никто не пострадал. 

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