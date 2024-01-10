В порту Санкт-Петербурга изъяли тонну кокаина

Сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ изъяли крупную партию кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Более тысячи брикетов с веществом общим весом более тонны нашли в грузовом контейнере, который прибыл из Никарагуа. Часть партии была помечена символами «BBB», а на другой имелась надпись «Dior» (что это может значить, в ФТС не пояснили).

Как уточнили в ФТС, стоимость изъятой партии наркотика на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей. Так также сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК).

Всего за 2023 год, по данным ФТС, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяли четыре тонны наркотиков.

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