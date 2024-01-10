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В Москве поезд насмерть сбил трех человек

19:57 • 10.01.2024

Поезд насмерть сбил трех человек рядом с железнодорожной станцией «Рижская» в Москве. Об этом сообщают РИА «Новости» и 112

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют личности погибших. По информации Московской железной дороги, они переходили пути в неположенном месте. 

Об этом же сообщает Shot. Телеграм-канал со ссылкой на неназванный источник пишет, что двое мужчин и женщина «не заметили приближающийся состав». Они погибли на месте. По предварительным данным, погибшие пытались попасть на платформу без билетов. 

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