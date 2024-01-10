Паблик «Крымский СМЕРШ» во «ВКонтакте», травивший крымчан с антивоенной позицией, заблокировали за «оскорбление личности»

Паблик «Крымский СМЕРШ» известного провоенного доносчика Александра Талипова заблокировали в соцсети «ВКонтакте». Об этом сам Талипов написал в своем телеграм-канале.

Он пожаловался, что паблик заблокировали «без предупреждения» и назвал соцсеть «либеральной помойкой». Поводом для бана, согласно информации в паблике, стало «оскорбление личности».

«Новая газета Европа» предположила, что паблик могли заблокировать из-за нарушения правила соцсети, согласно которому в ней «запрещено распространять угрозы применения насилия и враждебные высказывания, а также преследовать или унижать человека либо группу людей».

В начале декабря канал «Крымский СМЕРШ» заблокировали в телеграме. На тот момент на него были подписаны более ста тысяч человек. После этого Талипов заявил, что сообщество подверглось «атаке со стороны укронацистов и их сторонников», и создал новый канал с таким же названием.

«Крымский СМЕРШ» занимается травлей крымчан, выступающих против войны в Украине. В его пабликах регулярно публикуются видео с извинениями людей, задержанных за антивоенную позицию.

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