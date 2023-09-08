Против мужчины, пнувшего мемориал командирам ЧВК Вагнера, возбудили уголовное дело 

На жителя Севастополя Глеба Малкова составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), а также завели уголовное дело о «надругательстве» над российским флагом (статья 329 УК). На соответствующее сообщение местного УМВД, обратила внимание «Медиазона».

Ранее телеграм-канал Baza писал, что Малков пришел к стихийному мемориалу командирам ЧВК Вагнера и пнул установленные там портреты основателя ЧВК Евгения Пригожина и командующего Дмитрия Уткина. При этом он задел российский флаг. Видео инцидента позже появилось в телеграм-канале местной полиции.

Позже телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» опубликовал видео с извинениями Малкова. «Я Глеб Малков, житель города Севастополя, 25 августа пнул флаг Российской Федерации из-за неприязни к СВО. Свою вину признаю, раскаиваюсь и хочу извиниться перед всеми жителями города Севастополь. Все», — говорит он на видео.

Как уточнили в МВД, поводом для поступка Малкова стало его несогласие с действиями России в Украине. В еще одном видео, опубликованном «Крымским СМЕРШем», Малков говорит: «Российская Федерация напала на мою страну — Украину», а затем добавляет, что «Я в Украине. Севастополь — это Украина. <﻿…﻿> Потому что в 1954 году передали [Крым] и признали».

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