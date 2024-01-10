Французский актер Филипп Кобер, обвиненный в сексуализированном насилии, признался в отношениях с несовершеннолетней

73-летний французский театральный актер Филипп Кобер, обвиненный в сексуализированном насилии, признался в отношениях с несовершеннолетней. Об этом пишет Quest France.

«Я подтверждаю, что поддерживал интимные отношения с П. в течение нескольких месяцев, пока она была несовершеннолетней», — заявил актер, добавив, что возраст девушки должен был побудить его не вступать с ней в отношения.

Как уточняют французские правоохранители, речь идет о событиях 2012 года. Признание Кобер сделал в ходе предварительного расследования дела о сесуализированном насилии, фигурантом которого он является.

В 2018 году бывшая активистка движения Femen Сольвейг Халлоин обвинила Филиппа Кобера в изнасиловании. Однако в следующем году дело было прекращено из-за отсутствия доказательств.

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