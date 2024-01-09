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В результате обстрела Курской области погибла женщина — губернатор

17:25 • 09.01.2024

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели женщины в результате обстрела села Горналь Суджанского района. По его словам, местная жительница скончалась от осколочных ранений. 

Старовойт добавил, что в результате атаки в области повреждения получили два дома. В Минобороны отчитались об уничтожении пяти украинских беспилотников над Курской областью.

По информации телеграм-канала Mash, дроны сбили над самим Курском, а также над городом Курчатов и селом Горналь. Канал утверждает, что беспилотники летели в район аэропорта имени Гуревича.  

Ранее сегодня под обстрел также попал город Орел. Там два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил местный губернатор. Телеграм-каналы писали, что один беспилотник попал в резервуар нефтебазы «Орелнефтепродукт», а второй — в здание «Орелэнерго». Несколько человек пострадали. 

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