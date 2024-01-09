В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса

В Орле два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса. Пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, «ситуация находится под полным контролем».

Ранее телегерам-канал 112 написал, что дрон попал в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт». Второй беспилотник, по данным 112, врезался в здание «Орелэнерго». От удара, по словам источника канала, пострадали два человека. Baza сообщает о трех пострадавших.

Об атаке дронов на «Орелнефтепродукт» и «Орелэнерго» также сообщили телеграм-каналы Mash и Shot.

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