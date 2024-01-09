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Движение по Транссибу приостановлено из-за схода с рельс грузового поезда

10:13 • 09.01.2024

Движение по Транссибирской магистрали приостановлено из-за схода с рельс грузового поезда. Как сообщили в МЧС Забайкальского края, авария произошла на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. С рельс сошли 27 вагонов грузового состава, которые столкнулись с поездом, который стоял на соседнем пути. 

В свою очередь, РЖД сообщает, что «пострадавших нет, угрозы экологии нет». Из-за аварии приостановлено движение поездов в обоих направлениях. Также остановлены как минимум два пассажирских поезда Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск. «В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой», — отмечается в сообщении РЖД.

О причинах аварии пока ничего не сообщается. 

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