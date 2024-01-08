На трассе в Новгородской области столкнулись около 50 машин. Есть погибшие 

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись около 50 машин, есть погибшие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Никитин.

«Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева», — написал он.

Авария произошла в 14:45 по московскому времени на 526-ом километре в Новгородском районе. РИА «Новости» без ссылки на источник пишет, что погибли четыре человека, в том числе младенец 2023 года рождения.

По данным Минздрава, десять пострадавших, среди которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в медицинские учреждения региона.

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