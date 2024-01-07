Жителя Кирова приговорили к двум годам колонии по делу о поджоге мобильного пункта отбора контрактников

Жителя Кирова Владимира Владимирова приговорили к двум годам колонии по делу о поджоге палатки, которая выполняла функцию «мобильного пункта отбора на военную службу по контракту». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на приговор суда.

Владимирова признали в дискредитации армии, повлекшей опасные последствия (часть 2 статья 280.3 УК). Суд также на два года запретил ему администрировать сайты в интернете.

По версии следствия, вечером 17 августа 2023 года Владимиров поджег мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. После чего он, как утверждается, снял видео горящей палатки и отправил его трем людям в мессенджере ватсап. В решении суда отмечается, что пожар быстро потушили. Силовики оценили ущерб в 23 тысячи рублей.

Владимирова задержали в тот же вечер. В решении суда говорится, что он отрицал причастность к поджогу и кричал силовикам: «когда сменится режим Путина, вы все, менты, будете висеть на столбах».

Сам он на суде настаивал, что случайно поджег палатку, пытаясь разглядеть что внутри, осветив ее зажигалкой. А затем он снял начавшийся пожар на телефон, чтобы «утром явиться с повинной в полицию». Владимиров также утверждал, что увидел символы Минобороны уже на горящей палатке, а ранее он не подозревал, что это мог был мобильный пункт отбора.

Кроме того, Владимирову вменили переписку, в которой он «негативно выражается о действующей в РФ политической системе». В частности, он использовал слова «путлер» и «рашистские орки», а также якобы высказывал «готовность вступить в украинские вооруженные формирования». По словам Владимирова, он отправлял эти сообщения в шутку и на самом деле одобряет войну в Украине.

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