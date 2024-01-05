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Разведка Украины утверждает, что провела спецоперацию в Белгородской области

18:18 • 05.01.2024

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о спецоперации в Грайворонском районе Белгородской области. В сообщении отмечается, что российская армия понесла потери. Минобороны России не комментировало эту информацию.   

Как утверждают в ГУР, украинские разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались российские военные в этом районе. Кроме того, диверсанты якобы атаковали взводный опорный пункт. 

«В результате атаки с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что российское военное руководство якобы планировало провести проверку в Грайворонском районе после того, как военнослужащие пожаловались на условия службы. 

Кроме того, ГУР опубликовало видео, которое, как утверждается, было снято в Белгородской области. Там показан момент установки мины на дороге, а также есть кадры стрелкового боя. 

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