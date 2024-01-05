КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи 

КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Об этом со ссылкой на власти сообщает «Ренхап».

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Пхеньян «произвел около 200 выстрелов возле острова Ёнпхёндо». Сообщается, что мирные жители и военные не пострадали. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают морской границей.

Власти Южной Кореи назвали инцидент «провокационным актом, который угрожает миру и усиливает напряженность на Корейском полуострове», передает CNN.

Они также призвали жителей острова Ёнпхёндо эвакуироваться из-за предстоящих морских учений, которые в минобороны страны назвали «ответом на провокацию Северной Кореи».

Остров Ёнпхён расположен у северо-западного побережья Южной Кореи, прямо на границе с КНДР, и раньше он был местом боевых действий между двумя сторонами конфликта. В 2010 году остров подвергся обстрелу со стороны Пхеньяна. КНДР тогда выпустила 170 артиллерийских снарядов, четыре человека погибли.

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