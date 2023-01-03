Шашлык с медведем и перцовка в глаза

Новый год далеко не всегда бывает веселым домашним праздником. Об этом говорит и статистика: в первую неделю 2023 года в России случилось более 1700 ДТП. Каждый год фейерверки прилетают на балконы жилых домов и устраивают пожары, а сотни людей страдают от пиротехники или отравлений и проводят новогоднюю ночь в больницах и травмпунктах. «Холод» предложил читателям рассказать странные и нелепые истории, которые произошли с ними в новогоднюю ночь. Оказалось, многим есть что вспомнить: кто-то случайно получил в глаза газом из перцового баллончика, кто-то заблудился в лесу, а кто-то встретил медведя на даче.

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«Холод» проверил личности всех, кто поделился своими историями. Однако редакция не может подтвердить рассказы читателей.

Екатерина

Кринж-комбо

В декабре я познакомилась с парнем, и на Новый год мы поехали на дачу к его друзьям. Компания была мне незнакома.

Сначала мой юноша напился — да так сильно, что ночью скинул меня с кровати и наблевал на место, где я лежала. Мне пришлось все отмывать и отстирывать. Вечером другие девочки отказались готовить, потому что были вегетарианками, и я одна делала блюда на праздничный стол.

И вот новогодняя ночь. Я дарю парню танковый бой (набор из двух танков на радиоуправлении), а он мне — кулинарную книгу. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Ты только что ел мою еду и хвалил, а сейчас при всех даришь это, еще и желаешь мне научиться готовить? К слову, книга оказалась бесполезной. Но и это еще не все. Один парень так сильно напился, что не узнал другого гостя и разбил ему лицо. Потом он забежал к нам в спальню и орал, что убил человека. Мы спустились вниз — все были живы, у побитого пострадала только бровь. Незабываемый Новый год.

Через год мы немного другим составом собрались на этой же даче. Один парень напился и заперся в тачке своей девушки. Он постоянно ее заводил и глушил, а мы сидели на крыльце, курили и гадали, чью машину он ударит первой.

Маша

Брызнул перцовкой и звал на свидание

Однажды охранник на входе в бар Gipsy случайно брызнул мне в глаза газом из перцового баллончика за 40 минут до Нового года. Он хотел посветить мне в рюкзак фонариком, чтобы проверить, нет ли там газовых баллончиков, но сам перепутал фонарик с перцовкой, и жидкость прилетела мне прямо в лицо с расстояния в 20 сантиметров. Слезы рекой, все адски жгло, открыть глаза вообще не получалось. Я ни разу не была в этом баре и ничего не видела вокруг себя. Охранник схватил меня под руки, провел наверх, посадил на диван и начал прыгать вокруг и предлагать умыться. Минут через 20 я с трудом, но смогла открывать глаза. Я вышла на уличную лестницу, где стоял этот охранник, и попросила у него сигарету. Стояла, курила и тупо смотрела на человека, который только что испортил мой Новый год.

До полуночи оставалось минут 20, я вызвала такси, чтобы поехать к друзьям. Перед уходом охранник пригласил меня на свидание, но я вежливо отказалась. Пока я шла от бара до такси, у меня катились слезы от перцовки. Мне было смешно, но со стороны это напоминало истерику. В итоге на сам Новый год я успела — приехала к друзьям минут за шесть до курантов. Ночь была прекрасная, хотя кожу жгло и на следующий день. Самое смешное, что охранник еще дважды звонил мне и звал на свидания: «Помнишь меня, мы в Gypsy тогда на Новый год?..».

Помню, дружок, отлично помню. Только вот уже забыла, как звать.

Анна

Новогодний стоматолог

Однажды днем 31 декабря мой маленький щенок разбил градусник и съел ртуть. Я понесла его к врачу, ему поставили капельницу и сделали промывание. Когда я несла домой еще не вышедшего из-под наркоза щенка, увидела, что в нашем доме горит соседний подъезд. Его уже начала тушить пожарка, и из-за этого у нас отключили свет. У меня садился телефон, и мне пришлось идти в соседний дом просить у кого-нибудь зарядить его, чтобы понять, куда ехать на Новый год.

На ночь мы с друзьями сняли частный дом — мне пришлось тащиться туда вместе с щенком, а по дороге у меня начал дико болеть зуб. [На праздник кто-то] пригласил в компанию незнакомых людей, которые были, мягко говоря, быдловатыми. Своей энергией они вытеснили нас в одну комнату, где мы с друзьями заперлись и сидели всю ночь. Зуб болел так сильно, что я мешала алкоголь с обезболивающими. В итоге я не выдержала, и мы поехали искать работающую в шесть утра стоматологическую клинику. Она оказалась в центре города — пока мы туда шли, меня вырвало на главной улице в урну. Ранним утром 1 января мне удалили две кисты из одного зуба. Это был мой самый дикий Новый год.

Фото: Anna Vishnyak / Alamy / Vida Press

Андрей

Дед Негодяй

В детстве на Новый год родители наняли Деда Мороза. Дедушка пришел невероятно бухой и стал домогаться до мамы. Отец вытащил его в подъезд, между ними завязалась драка и как результат — отец выстрелил в негодяя из газового пистолета. Дед Негодяй заблевал весь подъезд и с матом уполз в неизвестном направлении.

Наталья

Потеряли Олега на морозе

Ехали по зимнику Печора — Сыктывкар, северяне поймут. Трафик — одна машина в час в лесу. Ехали втроем: я и муж впереди, наш друг Олег на заднем сидении. 30 декабря, мороз, часа четыре утра, уже много часов в пути. Мужчины вышли проветриться в одних свитерах, ведь в машине было тепло. Я в полудреме осталась в салоне. Вроде сели обратно, два хлопка дверью. Едем. Где-то через полчаса: «Олег, дай попить. Оле-е-ег, Олег, уснул?». Оборачиваемся — Олега нет!

Мы забыли его на морозе, на зимнике, в свитере. Развернулись, поехали в панике, но не нашли — потом оказалось, его подобрала фура. В ахуе были все: и мы, и Олег, и водитель, встретивший мужика в свитере на морозе.

nurumbaeva

Неделя с алкашами

Это было в конце 1990-х или начале 2000-х. Я училась в универе, в 250 километрах от своей деревни. На Новый год, как обычно, решила поехать домой к родителям. Выехала 31 декабря, сдав последний зачет. Началась метель, на улице было −35. Автобус застрял на полпути — к счастью, рядом оказалась деревня. Было уже около 22:00: ночь, холодно, метель. Пришлось стучаться в первый попавшийся дом. Я отметила Новый год с гостеприимными добрыми алкашами и провела у них неделю. Все это время родители не знали, где я: дорог не было, а телефонные линии оборвал ветер. Дождалась, пока почистят дорогу, и вернулась обратно в город. Такой был незабываемый Новый год.

Малика

Спасатель на телеге

Мы с друзьями сняли домик в лесу на праздники, и вечером 31 декабря я пошла пофотографировать. Вокруг все было похожим, одна елка казалась красивее другой — в итоге я заблудилась. Я из Казахстана и ничего не знала про лес, потому что в моей стране степи, откуда дорогу видно. Внезапно началась метель, от страха я не смогла даже заплакать. И вдруг я услышала звон бубенчиков.

Приехала телега, как в стихотворении Некрасова, а на ней сидел огромный усатый мужик. Сначала он отчитал меня, потом посадил как кулек и довез. Я плохо помню, как указывала дорогу, — но когда друзья встретили меня, глаза у них были размером с полтинники. Мужчина уехал дальше, в метель. Потом я пыталась узнать, кто это, но мы его так и не нашли. С тех пор я люблю Новый год.

Фото: Iurii Malashchenko / Alamy / Vida Press

Zu

Как возненавидеть фейерверки

Когда мне было 16 лет, я встречал Новый год дома с семьей. Так как после курантов у стола лучше было не находиться из-за всяких взрослых пьянок, я пошел на балкон смотреть фейерверки. А там уже почти весь наш дом: человек 50 в разных местах нашего двора запускали салюты.

Дворовая собака, которая жила у нас, была так рада, что на улице много людей, что начала бегать и опрокидывать фейерверки. Один она даже взяла в зубы, и тут началось шоу. Все полетело в рандомных направлениях: на балконы, в двери подъездов и в людей. Зрелище длилось минуту, но в моих воспоминаниях растянулось минут на 10 — слишком много всего происходило внизу. Той ночью у нас сгорела внешняя подъездная дверь. Соседи перестали устраивать такие шоу во дворе и начали делать это в парке недалеко от дома, а я возненавидел фейерверки.

Рита

Новогодний потоп

Перед Новым годом мы с бойфрендом в спешке собирались в гости и забыли выключить кран. Тогда мы жили в плохо отремонтированной квартире его бабушки. Это было время, когда на последнем этаже девятиэтажки не было воды, потому что она текла из кранов в квартирах ниже. Мы собрали мешки подарков и почесали по гостям: поздравили его родителей, потом моих, потом забрели на вечеринку к друзьям и оттопыривались там. В четыре часа утра, награжденные пирогами с чужих пиршеств, мы захватили с собой еще нескольких друзей и решили, что теперь вписка будет у нас.

У дома нас встретило подозрительное, гробовое молчание. Все как будто вымерло: ни фейерверков, ни музыки из колонок у соседей, ни работающих телевизоров. Когда мы поднялись на свой девятый этаж и ключом открыли квартиру, оттуда хлынула вода. Друзья спешно ретировались. Мы с бойфрендом сидели еще несколько дней, забаррикадировавшись, и в ужасе доедали пирог. Соседи, залитые аж до третьего этажа, по очереди приходили, стучали в дверь и угрожали нас убить. К счастью, нам пришлось платить за ущерб только жильцам квартиры непосредственно под нами.

Алексей

Шашлыки с медведем

Новый год, я один на даче. Снег, мороз, голос Ширли Бэсси из динамиков, стол, мангал, где жарится мясо, шампанское, фрукты. Куранты, я под огромной уличной елью, а небо такое звездное… Вдруг я слышу вблизи какое-то движение, а потом глубокий-глубокий вздох. Поворачиваюсь, а метрах в семи от меня сидит молодой медведь и смотрит на мангал. Я заорал, он испугался и рванул в лес. Вскоре ко мне приехали друзья, а утром мы увидели в лесу две пары следов — видимо, медведь был с мамкой.