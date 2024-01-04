Российская хакерская атака на «Киевстар» вызвала катастрофические разрушения — Reuters

Хакерская атака на украинского оператора связи «Киевстар» вызвала катастрофические разрушения. Российские хакеры находились в системе как минимум с мая 2023 года. Об этом Reuters рассказал начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По его словам, взлом привел к «катастрофическим разрушениям». Он был направлен на сбор разведывательной информации и нанесение психологического удара. Кроме того, Витюк рассказал, что российские хакеры уничтожили практически все, в том числе тысячи виртуальных серверов и компьютеров, а также «ядро ​​оператора связи».

«Эта атака — большое сообщение, большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым», — сказал Витюк, отметив, что «Киевстар» много инвестирует в кибербезопасность.

По оценкам СБУ, хакеры могли бы украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть некоторые аккаунты Telegram.

В свою очередь, неназванный представитель «Киевстара» сказал Reuters, что «никаких фактов утечки персональных и абонентских данных» не выявили.

12 декабря 2023 года произошел крупнейший с февраля 2022-го сбой в работе информационной инфраструктуры Украины. Были недоступны мобильная связь и интернет оператора «Киевстар». Неполадки затронули работу банковской сферы и ряда других критически важных отраслей. Украинские спецслужбы обвинили Россию в осуществлении этой кибератаки. В самой компании заявили, что хакеры взломали систему защиты через учетную запись одного из сотрудников. Доступ ко всем услугам связи полностью восстановили 20 декабря.

В конце сентября хакеры, действующие в интересах Украины, взломали базу данных российской компании «Сирена-Тревел». Как сообщалось, они получили доступ к информации об авиаперелетах за период с 2007 по 2023 год. В октябре о взломе российского «Альфа-банка» заявила украинская группировка KibOrg. Хакеры утверждали, что им удалось получить личные данные более 30 миллионов клиентов кредитной организации. В самом банке назвали эту информацию фейком.

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