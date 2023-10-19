Украинские хакеры получили доступ к данным клиентов «Альфа-Банка»

Украинская хакерская группировка KibOrg утверждает, что получила данные более 30 миллионов клиентов «Альфа-Банка». Речь идет об именах, фамилиях, датах рождения, а также номерах счетов и телефонов.

В сеть хакеры выложили только часть полученной ими информации. Журналисты «Важных историй» случайной выборкой проверили, что это данные реальных людей. Издание также пишет, что хакеры планируют опубликовать в открытом доступе полную клиентскую базу крупнейшего частного российского банка.

Кроме того, на сайте KibOrg опубликована аудиозапись, как утверждается, разговора украинского пранкера Евгения Вольнова с совладельцем «Альфа-Банка» Михаилом Фридманом. Вольнов сообщил ему о взломе базы данных, на что Фридман ответил: «Ну пускай».

В «Альфа-Банке» назвали фейком информацию об утечке, пишет РБК. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что «данные клиентов находятся под защитой».

В конце сентября украинские хакеры сообщили о взломе системы российской компании «Сирена-Трэвел». Тогда, как сообщалось, в сеть утекли около 3,5 миллиарда записей и номеров телефонов пассажиров, более 660 миллионов записей с личными данными, а также номерами авиарейсов, маршрутами следования и тарифами. В телеграм-канале KibOrg утверждалось, что за взломом стоит группировка Muppets, которая действует в интересах Украины.

Обновлено в 14:00, добавлен комментарий пресс-службы «Альфа-Банка».

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