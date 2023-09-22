Хакеры, действующие в интересах Украины, взломали базу данных российской компании «Сирена-Тревел» и получили доступ к информации об авиаперелетах за период с 2007 по 2023 год. Информация об этом появилась в телеграм-канале хакерского сообщества KibOrg, обратило внимание издание «Важные истории».

Ответственность за взлом взяла на себя группировка Muppets, связанная с KibOrg. Хакеры утверждают, что получили доступ к 3,5 миллиардам записей о номерах телефонов пассажиров, а также к 664,6 миллионам записей с личными данными путешественников, номерами их рейсов, маршрутами, тарифами и так далее.

«Важные истории» обнаружили в опубликованной части этой базы данных информацию о перелетах бывшей главы МИДа Австрии Карин Кнайсль, которая недавно переехала в Россию. Информация о ее перемещениях совпала с публичными сообщениями о ее поездках.

Участник команды Навального Георгий Албуров также заявил, что убедился в подлинности базы данных, сверив данные о недавнем перелете гимнастки Алины Кабаевой из Минска в Москву.

Источник «Важных историй» в KibOrg рассказал, что хакеры не планируют выкладывать базу данных в открытый доступ. Они рассматривают три варианта действий: либо создать бот, который будет платно агрегировать данные из баз, либо передать информацию ВСУ, либо поделиться ей с журналистами-расследователями. «Надеюсь, мы и другие расследователи сможем получить доступ к этим данным. Там материалов на несколько жизней хватит», — написал Георгий Албуров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.