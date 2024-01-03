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В результате обстрела Киева 29 декабря погибло по меньшей мере 30 человек

12:01 • 03.01.2024

В больнице скончался еще один пострадавший в результате российского обстрела Киева 29 декабря. Таким образом количество погибших при этом обстреле возросло до 30, еще 29 человек пострадали. Об этом сообщает Киевская областная администрация. 

Ночью и утром 29 декабря Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса и Конотоп подверглись массированному обстрелу. По словам представителей ВСУ, в атаке был задействован практически весь ассортимент ракетного оружия, имеющегося в распоряжении российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по территории страны по меньшей мере 110 ракет. 

В ночь на 2 января Россия вновь нанесла удар по Киеву и Харькову. В результате в Киеве погибли двое, а в Харькове один местный житель, сообщил глава МЧС Украины Игорь Клименко. Под обстрел попали в том числе жилые дома.

По данным Генштаба ВСУ, за 2 января Россия совершила 48 обстрелов Украины из реактивных систем залпового огня. Также российская армия нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара, в том числе иранскими дронами-камикадзе «Шахед».  

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