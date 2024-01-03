Суд отправил сжегшую свой паспорт блогерку Евгению Хоффман под домашний арест

Советский районный суд Брянска отправил блогерку Евгению Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла свой российский паспорт, под домашний арест до 2 февраля. Об этом сообщила пресс-служба местных судов.

Изначально сообщалось, что блогерке вменяют надругательство над гербом России (статья 329 УК). В пресс-службе судов Брянска уточнили, что на нее также заведено дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (пункт «д» части 2 статьи 112 УК). Почему Хоффман судят по этой статье, не уточняется.

Блогерку из Москвы задержали в Брянске 1 января. Поводом для ее преследования стало видео, снятое в новогоднюю ночь у входа брянского клуба, на котором она сжигает свой российский паспорт. На опубликованный ролик обратила внимание Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала обратиться в полицию, после чего к Хоффман пришли силовики.

«Фонтанка» сообщала, что после инцидента блогерка писала в своих соцсетях о любви к России и объясняла порчу паспорта «уродливой фоткой». Baza со ссылкой на слова Хоффман писала, что сожженный документ был недействительным, и что недавно девушка получила новый паспорт.

В 2023 году свой российский паспорт публично сжег певец Шарлот. Вскоре после этого он вернулся в Россию, где его задержали, а затем арестовали до 24 января. Музыканту вменяют статьи о повреждении документов (325 УК), оскорблении чувств верующих (148 УК) и реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК).

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