Против певца Шарлота возбудили четвертое уголовное дело из-за видео с сожжением российского паспорта — СМИ

Против арестованного певца Шарлота возбудили четвертое уголовное дело — на этот раз по статье о повреждении документов (статья 325 УК). Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости.

«Возбуждено новое дело по статье 325 УК России за публичное сожжение российского паспорта», — сказали ТАСС в правоохранительных органах. Запись с сожжением российского паспорта он опубликовал в июне. Шарлот также заявил, что выступает против войны в Украине.

Певцу уже вменяют в вину оскорбление чувств верующих (статья 148 УК), а также два эпизода реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). Он признал вину и заявил, что стал жертвой российской оппозиции.

Шарлота задержали 22 ноября в петербургском аэропорту «Пулково», куда он прилетел из Еревана. В этот же день глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео с его извинениями. После этого Шарлота арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве, а затем, 2 декабря, заключили под стражу по уголовным делам.

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