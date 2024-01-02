На сжегшую свой паспорт в новогоднюю ночь блогерку завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над гербом РФ (статья 329 УК) против блогерки из Брянска, которая сожгла свой паспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, рано утром 1 января 22-летняя девушка сожгла свой паспорт, находясь у входной двери клуба в Брянске. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили ролик в интернет. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала обратиться по этому поводу в полицию. После этого девушку задержали силовики.

Как пишет Baza, речь идет о блогерке Евгении Хоффман. По информации телеграм-канала, она говорила, что сожженный паспорт недействительный, и что недавно она получила новый. Как отмечает «Фонтанка» со ссылкой на телеграм-канал блогерки, после инцидента Хоффман написала, что любит Россию, и что она испортила паспорт из-за «уродливой фотки».

В июне 2023 года певец Шарлот сжег свой российский паспорт и снял это на видео. В ноябре он вернулся в Россию. Его задержали в аэропорту «Пулково», а позднее арестовали до 24 января. На Шарлота завели четыре уголовных дела: о повреждении документов (статья 325 УК) и об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК), а также по двум эпизодам реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК).

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