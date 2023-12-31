Поздравление Путина с Новым годом показали в восточных регионах России

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Обращение показали днем 31 декабря 2023 по московскому времени в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке. Речь заняла три минуты и 45 секунд и была записана на традиционном фоне — у стен Кремля.

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — сказал Путин в своей речи.

Президент России также напомнил о том, что объединяет россиян: «Судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, и тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас».

Агентство РИА «Новости» сообщило, что перед обращением Путина несколько телеграм-каналов написали, что президент якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг: «Нет. Это не так. Это неправда».

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