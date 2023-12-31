«Не давайте вашим близким скучать по вам». Алексей Навальный поздравил россиян с Новым годом

Предновогоднее обращение Алексея Навального опубликовано 31 декабря 2023 в его каналах в социальных сетях. Политик рассказал, что страшно скучает по семье, друзьям и коллегам и уже третий Новый год попадает на праздничное фото лишь с помощью фотошопа. В этом году иллюстрация к поздравлению была создана с помощью искусственного интеллекта.

«У меня совсем нет чувства одиночества, брошенности или оторванности. Настроение отличное и вполне новогоднее. Но нормальное человеческое общение во всех его видах: от шуточек за новогодним столом до переписок в телеграме и коментов в инстаграме и твиттере — не заменишь ничем.

Я ужасно скучаю даже по возможности ругаться на тех, кто в Новый год шлет дурацкие одинаковые поздравления и картинки по всему списку адресатов в WhatsApp. Раньше бесило, а сейчас думаю: это же так мило. Кто-то сидит и отправляет всем подряд каких-нибудь котят в шапочках с помпонами под елкой».

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Он поздравил всех с Новым годом и пожелал оставаться хорошими людьми и не болеть, а также передал «арктические объятия и заполярный привет».

Алексей Навальный был найден 25 декабря в ИК-3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе после 19 дней отсутствия информации о местонахождении политика.

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