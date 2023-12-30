В Минобороны России прокомментировали удар по центру Белгорода 

В Минобороны заявили, что Киев нанес удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» «в запрещенном кассетном снаряжении», а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

«Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по городу Белгород. В случае прямого попадания ракет “Ольха” с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — говорится в сообщении российского военного ведомства. Там также отмечается, что средства ПВО перехватили большую часть ракет и реактивных снарядов.

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Ранее издания «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгородской области. При этом «Украинская правда» пишет, что гражданские объекты в центре Белгорода были повреждены в результате «непрофессиональных действий» российских сил ПВО.

В результате удара по центру Белгорода, по последним данным, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Еще 180 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 17 несовершеннолетних. При этом четверо детей находятся в реанимации.

О ситуации в Белгороде доложили Владимиру Путину, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело статьям «покушение на убийство», «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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