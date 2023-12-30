Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды 

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следственный комитет опубликовал видео задержания. Силовики не назвали имя задержанного. Известно, что ему 25 лет.

«Подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», — говорится в сообщении СК по Московской области. Там также отмечается, что часть похищенной суммы силовики нашли в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого.

Об убийстве 90-летнего Романа Легойды стало известно накануне вечером. Его тело со множеством колото-резаных ран обнаружили 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе.

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