На 86-летнего кубанского архиепископа завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии

На 86-летнего архиепископа Славянского и Южно-Российского РПЦ Виктора Пивоварова завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). Об этом со ссылкой на него самого сообщает «Кавказ.Реалии».

«Теперь у меня не административное, а уголовное дело за повторное нарушение. Так сказал следователь на допросе. Через пару недель обещали провести суд», — сказал священнослужитель.

По словам Пивоварова, основанием для возбуждения уголовного дела стала его статья «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня: что есть эта война?».

«Я прямо и в открытую на следствии заявляю о беззаконии нынешней власти. Законная власть может быть или преемницей от легитимной власти, или всенародно избранной. А нынешняя власть — преемница устроивших в 1917 году переворот большевиков, она продолжает их сатанинское дело», — заявил Пивоваров.

В марте 2023 года архиепископа оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии. Поводом стала его антивоенная проповедь в храме.

В октябре сотрудники СОБРа провели в Свято-Покровско-Тихоновском храме, где служит Пивоваров, обыски. Помощник архиепископа Иона (Илья Сигида) рассказал «Кавказ.Реалии» о пытках со стороны силовиков. По словам Ионы, они угрожали сбрить ему бороду, если он не отдаст им телефон и пароль от компьютера, а также били по голове, животу и лицу, оскорбляли, ругались матом, не давали ему пить и ходить в туалет. В итоге на Сигиду протокол о неповиновении полицейскому и назначили ему двое суток ареста.

Архиепископа Виктора после обысков в храме задержали.

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