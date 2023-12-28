Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет свой пост

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть уйдет в отставку. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в интервью телеканалу «ОТС».

«Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач. Он принял решение использовать свой политический, жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу в целом стране. Сейчас он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — сказал Травников.

По словам губернатора, временно исполнять обязанности мэра будет один из его заместителей Олег Клемешов.

Как отмечает «Агентство», Анатолий Локоть был последним главой российского города-миллионника, не считая Москвы и Петербурга (они являются отдельными субъектами РФ), которого избрали на прямых выборах. Следующего мэра будет выбирать городской совет депутатов.

Коммунист Локоть впервые занял пост градоначальника Новосибирска в 2014 году, тогда он обошел единоросса Владимира Знаткова. Второй раз он выиграл выборы в 2019 году, когда его главным конкурентом был бывший глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

В феврале 2023 года депутаты заксобрания Новосибирской области одобрили законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска.

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