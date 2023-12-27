Звезду корейского фильма «Паразиты» нашли мертвым

48-летнего корейского актера Ли Сон Гюна, сыгравшего одну из главных ролей в «Паразитах», нашли мертвым. Об этом сообщает местное издание «Ренхап».

По его данным, тело Ли Сон Гюна обнаружили в машине возле парка в центре Сеула. Перед этим менеджер актера сообщил в полицию, что тот ушел из дома, оставив предсмертную записку.

«Ренхап» пишет, что Ли Сон Гюн совершил самоубийство. Ранее он стал фигурантом расследования о незаконном употреблении наркотиков. Актера трижды допрашивала полиция, несмотря на то, что тесты на наркотики показывали отрицательный результат.

Сам Ли Сон Гюн просил проверить его на полиграфе и утверждал, что его обманом заставили принять наркотики.

Ли Сон Гюн сыграл одну из главных ролей в корейском фильме «Паразиты». В 2020 году эта картина получила премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм». «Паразиты» стал первым южнокорейским фильмом, награжденным «Оскаром», а также первой картиной не на английском языке, получившей награду в главной номинации премии.

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