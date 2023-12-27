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«Никакого подтекста и злого умысла». Администрация школы в Приморье оправдалась за физрука в костюме Снегурочки на детском утреннике

16:43 • 27.12.2023

Администрация школы №26 в городе Находка Приморского края прокомментировала выступление учителя физкультуры в роли Волка из «Ну, погоди!» в костюме Снегурочки. Там заявили, что не преследовали никакого «подтекста и злого умысла». 

«Этот день всегда учителя и дети ждут с нетерпением, потому что знают — будет очень весело! Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. <...> Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником. Радости, веселью и восторгу детей не было предела!!! <...> Единственная наша цель — порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни».

В чате телеграм-канала губернатора Приморского края ранее появились требования  провести прокурорскую проверку за несоответствие выступления в школе «семейным ценностям». Первым на извинения обратил внимание телеграм-канал 7x7.

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