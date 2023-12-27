Жителя Омска приговорили к 15 годам колонии по делу о поджоге машин с Z-символикой

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 46-летнего жителя Омска к 15 годам колонии строгого режима по статье о теракте (части 1 и 2 статьи 205 УК). Об этом сообщается в соцсетях областного МВД.

Силовики уточнили, что мужчину задержали в ноябре 2022 года. По версии следствия, он поджег несколько автомобилей с символикой Z. Позднее его «застигли с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию», говорится в пресс-релизе МВД.

Осужденный якобы признал, что совершал эти действия «для оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении» войны в Украине.

Издание RusNews уточняет, что фигурант дела — 46-летний инженер из Омска Антон Смольянинов. Телеграм-канал Baza писал о его задержании в декабре 2022 года.

По информации издания «Город 55», за Смольяниновым велось скрытое наблюдение. На допросе он заявил, что повредил машины 7 и 12 октября и 7 ноября прошлого года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.