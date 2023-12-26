Российские бойцы, включая добровольческое подразделение футбольных фанатов «Эспаньола», активно демонстрируют на YouTube использование снайперских прицелов от западных производителей, таких как Leupold (США), Nightforce (США–Япония), Holosun (США–Китай) и Swarovski Optik (Австрия). Поставки прицелов отследило издание «Важные истории».

В роликах подчеркивается их применение на фронте в Украине, несмотря на заявленное предназначение «для установки на охотничьем оружии». В 2022–2023 годах в Россию было ввезено прицелов на 16 млрд рублей, часть из которых, как видно из видео, используют на войне.

Интернет-магазины «Поинтер» и «Навигатор» выделяются среди крупнейших импортеров этих товаров. «Поинтер» из Санкт-Петербурга, специализирующийся на охотничьем снаряжении, импортировал прицелы Holosun более чем на 3 миллиарда рублей. «Навигатор» из Москвы также предоставляет подобное снаряжение и ввез более 2 тысяч прицелов Holosun на сумму около 400 миллионов рублей. Оба магазина продавали товары в руки производителей винтовок и оружейных компаний, некоторые из которых связаны с военными структурами, такими как ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что ввоз этих товаров осуществляется через параллельный импорт, предположительно без ведома производителей относительно конечного использования. «Поинтер» использует посредников в Китае, «Навигатор» — в Турции и Казахстане.

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