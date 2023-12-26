Политика Дмитрия Гудкова объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова. На соответствующую карточку в базе розыска ведомства обратила внимание «Медиазона». В ней говорится, что Гудкова разыскивают по статье УК, но не уточняется по какой.

В октябре стало известно, что российские силовики возбудили против Гудкова уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии. Поводом для этого послужил видеоролик под названием «К чему привела война Путина в Украине?», который был опубликован в ютуб-канале политика.

«Заведомо недостоверной» информацией следствие сочло слова Гудкова о том, что российские военные целенаправленно обстреливали жилые дома и вокзалы в Украине, а также массово убивали мирных украинцев в оккупированных городах.

«Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в Украине, являются провокацией», — говорилось в постановлении, скриншот которого опубликовал Гудков.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в 2021 году. Он сделал это после того, как к нему, его родственникам и соратникам пришли с обысками по делу о причинении имущественного ущерба (пункт «б» части 2 статьи 165 УК). Следствие утверждало, что компания, директором которой была тетя Гудкова Ирина Ермилова, не заплатила три с половиной миллиона рублей за аренду подвала.

Самого Гудкова тогда задержали на двое суток, а затем отпустили, не назначив меру пресечения и не предъявив никаких обвинений. В 2023 году Минюст внес Гудкова в реестр «иноагентов». А в ноябре на него составили административный протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП).

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