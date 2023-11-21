На Дмитрия Гудкова составили протокол в участии в «нежелательной» организации

На политика Дмитрия Гудкова составили протокол об участии в «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Материалы его административного дела поступили в Савеловский районный суд Москвы. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на базу данных суда.

Сам Гудков сказал изданию, что не знал о составленном на него протоколе. Заседание по рассмотрению административного дела еще не назначено. Что именно стало поводом для составления протокола — неизвестно.

Осенью против Гудкова возбудили уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для этого послужило видео под названием «К чему привела война Путина в Украине?», опубликованное 29 апреля 2022 года.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в 2021 году. Он сделал это после того, как к нему, его родственникам и соратникам пришли с обысками по делу о причинении имущественного ущерба (пункт «б» части 2 статьи 165 УК). Следствие утверждало, что компания, директором которой была тетя Гудкова Ирина Ермилова, не заплатила три с половиной миллиона рублей за аренду подвала.

Самого Гудкова тогда задержали на двое суток, а затем отпустили, не назначив меру пресечения и не предъявив никаких обвинений. В 2023 году Минюст внес Гудкова в реестр «иноагентов».

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